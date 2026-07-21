Provincia di Isernia, archiviata la fase degli “inciuci”. Paglione scarica Sacco: «Avanti con chiarezza, senza più accordi»

«Oggi ho partecipato al Consiglio provinciale di insediamento, dopo le elezioni del 5 luglio che hanno consegnato al centrosinistra una maggioranza chiara: sei consiglieri provinciali su dieci. Il voto degli amministratori ha definito un nuovo equilibrio politico e…

«Oggi ho partecipato al Consiglio provinciale di insediamento, dopo le elezioni del 5 luglio che hanno consegnato al centrosinistra una maggioranza chiara: sei consiglieri provinciali su dieci. Il voto degli amministratori ha definito un nuovo equilibrio politico e chi ha ricevuto la responsabilità di amministrare deve poterlo fare con chiarezza, senza più accordi dettati dalla necessità, ma da una visione politica condivisa».

Così Candido Paglione, consigliere provinciale eletto e sindaco di Capracotta, dopo l’odierna seduta di insediamento.

«Si apre, dunque, una fase diversa, nella quale vengono meno le ragioni che, nella precedente consiliatura, avevano reso necessari assetti più ampi per garantire la governabilità. – precisa Paglione – Pur nel rispetto del contributo offerto dai consiglieri del centrodestra che hanno sostenuto il presidente Daniele Saia nella passata consiliatura, oggi è il tempo della chiarezza. La maggioranza che gli amministratori hanno scelto ha il dovere e la responsabilità di amministrare, nell’interesse esclusivo della provincia di Isernia e di tutte le sue comunità».

«Da questa esperienza può e deve partire anche la costruzione di un’alternativa credibile, seria e riconoscibile, fondata sulla buona amministrazione, sulla coerenza politica e sulla vicinanza ai territori. – chiude Paglione – Da consigliere provinciale rieletto, metterò il massimo impegno, con spirito di servizio e senso delle istituzioni, per rappresentare al meglio le esigenze di ogni comunità della nostra provincia».