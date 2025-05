Falsi messaggi telefonici dalla Asl: è una truffa, non chiamare il numero indicato e segnalare alla Polizia

Falsi messaggi telefonici a nome della Asl stanno raggiungendo diversi residenti nella zona del Chietino e del Vastese. E’ la stessa azienda sanitaria di Chieti Lanciano Vasto a mettere in guardia contro quella che è con tutta evidenza una truffa.

«Alcuni cittadini stanno ricevendo un messaggio che invita a contattare un numero 895895xxxx per presunte comunicazioni urgenti da parte della Asl. – spiegano dall’azienda sanitaria del Chietino – Questo messaggio è una truffa. La Asl Lanciano Vasto Chieti non utilizza mai numeri a pagamento per comunicare con i cittadini. Se ricevete un SMS sospetto: non chiamate il numero indicato; non fornite dati personali e segnalate l’accaduto alla Polizia postale».