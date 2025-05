Morso da un lupo idrofobico, muore un uomo di Vastogirardi: storie del passato da “Il cittadino agnonese”

La Biblioteca Labanca Agnone pubblica, sulla pagina social, un articolo tratto da “Il cittadino agnonese”, del 3 aprile 1903. Una storia particolarmente calzante in questo momento in cui le cronache dell’Alto Molise riferiscono di attacchi in pieno giorno, da parte di lupi, ad una fattoria di Carovilli e di avvistamenti di esemplari del predatore selvatico nel centro abitato di Agnone.

Vastogirardi – La lotta dell’uomo col lupo –

Il giorno tre febbraio un tal Di Vaio Giuseppe fu Felice, da Pagliarone (borgata di Vastogirardi) armato di una piccola scure, usciva di buon’ora di casa per dare un’occhiata ai suoi terreni. Traversato uno degli archi del ponte ferroviario, poco discosto dal casello N. 93, sulla linea Sulmona-Isernia, s’imbattè in un lupo di smisarata grandezza, che in agguato attendeva la preda al varco. Il lupo gli si slanciò contro con rapidità fulminea, dirigendogli le zanne al collo: il Di Vaio, sorpreso dall’assalto, dimentico o meglio, impossibilitato di adoprare la piccola scure, sostenne con l’animale una lotta corpo a corpo, cadendo e rialzandosi per ben tre volte, in tre feroci assalti. Alla terza caduta il Di Vaio trovavasi con la mano sinistra che agguantava il collo della belva, e con la destra vicina alla scure che sin dal primo momento gli era caduta. Raccolse destramente l’arma, poco tagliente e di manico cortissimo, e con ripetuti colpi di cozzo poderosamente dati sulla testa del lupo, riuscì a liberarsene, lasciandolo stramazzato al suolo. Il valoroso contadino riportò parecchie ferite dichiarate guaribili non prima del ventesimo giorno.

Fu amorevolmente curato dal Dottor Ma- strogiovanni, in Vastogirardi; e la testa del lupo fu inviata ad un istituto antirabbico. Ma l’infelice contadino, dopo circa cinquanta giorni di sofferenze, manifestando tutti i sintomi dell’idrofobia, è morto!”.