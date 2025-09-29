Finanziamento dal Ministero del Turismo: al via la realizzazione dell’area camper a Pietracatella

Insieme ad altri comuni molisani, anche il Comune di Pietracatella è risultato tra i beneficiari dell’Avviso pubblico del Ministero del Turismo “Fondo aree di sosta e turismo di prossimità”.

Grazie a questo importante finanziamento, sarà possibile recuperare e valorizzare il vecchio campo sportivo, ormai da tempo inutilizzato, trasformandolo in un’area di sosta attrezzata per una ventina di posti camper. Un intervento che rappresenta un’opportunità concreta per promuovere il nostro territorio e renderlo sempre più accogliente per chi viaggia in libertà, alla scoperta dell’Italia meno conosciuta ma autentica.

L’area sorgerà in prossimità del nuovo percorso pedonale, già realizzato, permettendo così un collegamento diretto e sicuro con il centro abitato. Una scelta che punta a valorizzare il borgo, stimolare il turismo di prossimità e creare un punto di accoglienza moderno, sostenibile e integrato nel paesaggio.

“Si tratta di un intervento concreto, pensato con cura e visione: da un lato riqualifichiamo un’area inutilizzata, dall’altro creeremo una nuova opportunità per il turismo locale, con un’area camper attrezzata e facilmente accessibile. – le dichiarazioni del Sindaco Antonio Tomassone – Il nostro obiettivo è semplice: fare di Pietracatella un luogo sempre più ospitale, anche per chi ama viaggiare lentamente, scoprendo i borghi e i territori interni. Ringrazio il nostro ufficio tecnico per il lavoro svolto: adesso ci mettiamo subito al lavoro per realizzare tutto nei tempi previsti.”

L’area camper sarà dotata dei principali servizi (carico e scarico, energia elettrica, illuminazione, videosorveglianza), nel pieno rispetto delle normative ambientali e dell’integrità paesaggistica.

Si tratta di un passo importante per il Comune: non solo un nuovo spazio, ma un tassello in più per costruire un’offerta turistica a misura di persona, dove il patrimonio naturale, culturale e umano di Pietracatella possa essere scoperto e vissuto da un numero sempre maggiore di visitatori.