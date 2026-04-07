Studenti pendolari: una corsa da Castiglione, un’altra partirà da Schiavi, Castelguidone dovrà andare allo svincolo di Trivento

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino informano che la corsa degli studenti partirà regolarmente alle ore 6:30 da Castiglione Messer Marino con destinazione Vasto. Si comunica inoltre che la corsa effettuerà temporaneamente un percorso alternativo…

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino informano che la corsa degli studenti partirà regolarmente alle ore 6:30 da Castiglione Messer Marino con destinazione Vasto.

Si comunica inoltre che la corsa effettuerà temporaneamente un percorso alternativo passando per Atessa, fino a quando non verrà ripristinata la viabilità sulla SP198.

Un’altra corsa partirà da Schiavi di Abruzzo e al bivio di Trivento prenderà gli studenti di Castelguidone, i quali al momento non sono stati informati se dovranno andare con mezzi proprio fino alla coincidenza o se sarà predisposto un servizio pubblico, magari comunale.

«Un sentito ringraziamento alla Di Carlo Bus per la collaborazione e la disponibilità dimostrata nel garantire il servizio» chiude l’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino.