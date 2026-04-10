Frana di Salcito, sopralluogo del presidente Roberti: «Per l’emergenza in atto serve l’aiuto indispensabile e indifferibile del Governo»

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, dopo il Consiglio Regionale con le informative all'assise sull'emergenza sul territorio regionale, ha effettuato nel pomeriggio un sopralluogo nell’area interessata dalla frana che ha colpito il territorio di Salcito. Presenti, insieme…

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, dopo il Consiglio Regionale con le informative all’assise sull’emergenza sul territorio regionale, ha effettuato nel pomeriggio un sopralluogo nell’area interessata dalla frana che ha colpito il territorio di Salcito.

Presenti, insieme al Presidente Roberti, il Direttore regionale della Protezione Civile, Gaspare Tocci, l’assessore regionale Andrea Di Lucente e il Sindaco di Salcito, Giovanni Galli, per una verifica diretta delle condizioni del versante e delle criticità emerse a seguito dell’evento.

Nel corso della visita, il Presidente Francesco Roberti ha potuto constatare l’entità del movimento franoso, così come ha fatto in tutti i sopralluoghi degli ultimi giorni.

«In stretta collaborazione con la Protezione Civile e con le rispettive amministrazioni comunali – ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – continuiamo a monitorare le zone in cui sono emerse le criticità situazione. Per l’emergenza in atto serve l’aiuto indispensabile e indifferibile del Governo».

Il Presidente ha inoltre ribadito l’impegno della Regione Molise e della Protezione Civile nel coordinamento con gli enti competenti. L’attività di monitoraggio proseguirà nelle prossime ore, con aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione.