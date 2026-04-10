Troppa neve da rimuovere a Capracotta, il sindaco Marciano Ricci invia mezzi di supporto

La collaborazione istituzionale continua e ancora una volta dimostra tutto il suo valore, perché l'obiettivo condiviso è il bene comune, al di là di chi amministra pro tempore le varie comunità. A Capracotta, superata la fase dell’emergenza, si…

La collaborazione istituzionale continua e ancora una volta dimostra tutto il suo valore, perché l’obiettivo condiviso è il bene comune, al di là di chi amministra pro tempore le varie comunità. A Capracotta, superata la fase dell’emergenza, si è ora impegnati in un lavoro ugualmente importante: la rimozione dei cumuli di neve dal centro abitato, che di fatto ostacolano le normali attività di una comunità di paese, sia pure abituata alle abbondanti nevicate.

«Un intervento necessario per restituire piena vivibilità al paese, – spiega alla nostra redazione il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – ma che richiede tempo, uomini e mezzi adeguati per liberare strade, piazze, parcheggi e angoli ancora fortemente interessati dall’eccezionale nevicata che abbiamo vissuto».

Uomini e mezzi comunali che non si stanno certo risparmiando, in servizio praticamente H24, insieme al sindaco, che coordina attivamente le operazioni e agli altri componenti dell’amministrazione comunale. Da soli, tuttavia, è difficile, perché la neve è davvero tanta. Ed ecco che l’aiuto arriva da altrove, anche senza essere stato richiesto direttamente.

«In queste giornate così impegnative, – riprende il sindaco e presidente dell’Uncem regionale del Molise, Candido Paglione – desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’amico sindaco di Montaquila, Marciano Ricci. La sua disponibilità e generosità si confermano, ancora una volta, fondamentali: grazie al supporto della sua azienda, l’Europea ‘92, da qualche giorno sono operativi due camion impegnati nelle operazioni di sgombero neve. Un gesto concreto di solidarietà istituzionale che testimonia quanto sia importante fare squadra, soprattutto nei momenti più difficili. – chiude il primo cittadino di Capracotta – Grazie di cuore per questo ulteriore prezioso aiuto».