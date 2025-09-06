Impatta contro lo spartitraffico della rotatoria: macchina distrutta, automobilista illeso

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22, un’autovettura proveniente da Campobasso, giunta all’altezza della nuova rotonda di Carpinone lungo la Strada Statale 17, è andata a impattare contro lo spartitraffico centrale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia, insieme a Polizia e Carabinieri, per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.

Il conducente unica persona nell’auto è uscita illesa. Il traffico sulla statale ha subito disagi: per alcune ore la circolazione è stata regolata a senso unico alternato nel tratto interessato, con il supporto del personale ANAS. L’intervento si è concluso in tarda serata con il ripristino della normale viabilità.