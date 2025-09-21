Incendio a Roccaspinalveti, in azione la Protezione civile e un elicottero dei Vigili del fuoco

Un incendio di vegetazione è divampato, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, in contrada San Cristoforo di Roccaspinalveti. Il principio del rogo nel pomeriggio di oggi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il nucleo di Protezione civile di Roccaspinalveti.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno aggredito rapidamente la vegetazione circostante. Per questo motivo il personale operante ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Giunti sul posto, gli uomini del corpo nazionale, a loro, volta, hanno richiesto l’intervento di un elicottero che ha effettuato diversi lanci di acqua sul fronte del fuoco. Dalle indiscrezioni trapelate sembra che il rogo sia stato circoscritto, mentre vanno avanti le operazioni di spegnimento e bonifica.