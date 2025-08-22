Incendio colle San Silvestro, chiusa al traffico la provinciale tra Castiglione e Schiavi

Chiusa al traffico, per motivi di sicurezza, la provinciale 198 tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. A monte dell’arteria stradale è in atto un incendio che sta tenendo impegnate, dalla serata di ieri, decine di squadre di Protezione civile e Vigili del fuoco. Questa mattina hanno operato anche l’elicottero “Lince Rossa” della Protezione civile regionale e l’Erickson dei Vigili del fuoco. Da pochi minuti sono due i Canadair che stanno effettuando lanci sul fronte del fuoco in quota.

