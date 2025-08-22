Incendio colle San Silvestro: due canadair e due elicotteri domano le fiamme, situazione sotto controllo

E’ finalmente sotto controllo il vasto incendio che dalla serata di ieri ha interessato un costone a monte della provinciale 198 tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo.

Dopo l’intervento, già questa mattina, dell’elicottero “Lince Rossa” della Protezione civile regionale e dell’Erickson dei Vigili del fuoco, il Dos (direttore operazioni spegnimento) ha richiesto l’intervento dei canadair.

Gli elicotteri, infatti, soprattutto l’Erickson, impiegavano troppo tempo tra un lancio e l’altro perché andavano a rifornirsi di acqua presso l’invaso di Bomba. L’intervento dei due canadair, il Can 23 e Can 27 della flotta aerea della Protezione civile nazionale, hanno dato una svolta decisiva per mettere la parola fine all’emergenza incendio.

Agendo in rapida successione, con voli in coda, i due velivoli hanno effettuato decine di lanci ravvicinati, impiegando pochi minuti per raggiungere il lago di Bomba dove rifornirsi e poi sganciare sul fronte del fuoco.

Quando sono le ore 17 e quindici, l’incendio, appiccato nella tarda serata di ieri, è considerato sotto controllo. I due canadair sono rientrati a Roma e al momento sta operando solo “Lince Rossa” che si rifornisce in loco mediante una piscina installata all’uopo dai Vigili del fuoco.

Le squadre a terra della Protezione civile completeranno la necessaria bonifica. Sul posto anche alcuni equipaggi dei Carabinieri forestali che hanno avviato le indagini finalizzate a risalire all’identità del presunto piromane, atteso che l’azione dolosa è la ipotesi più realistica e probabile.

Nel frattempo è stata riaperta al traffico veicolare la provinciale Schiavi-Castiglione chiusa per qualche ora per motivi di sicurezza. Resta da quantificare l’estensione dell’area percorsa dal fuoco.

Francesco Bottone