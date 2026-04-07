Incendio minaccia azienda agricole e abitazioni, rogo estinto dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, in agro del comune di Isernia, località contrada Corrado, si è sviluppato un incendio che ha interessato circa mille mq di vegetazione spontanea e canneto, con coinvolgimento anche di un’area adibita ad oliveto. Le…

Nel pomeriggio di oggi, in agro del comune di Isernia, località contrada Corrado, si è sviluppato un incendio che ha interessato circa mille mq di vegetazione spontanea e canneto, con coinvolgimento anche di un’area adibita ad oliveto.

Le fiamme hanno lambito la vicina borgata, senza tuttavia arrecare danni ad abitazioni né ad aziende agricole.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, impedendo la propagazione dell’incendio.

Presenti altresì i Carabinieri Forestali e i Carabinieri di Isernia per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti del caso.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità.