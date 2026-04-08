Viabilità Agnone: riaperta la strada per la Ripa, oggi tocca a San Nicola e prosegue il lavoro delle autobotti nelle frazioni senza acqua

Riaperta al traffico, dopo le operazioni di rimozione di uno smottamento, la strada che collega il centro abitato di Agnone con la località Ripa. Oggi stesso le operazioni proseguiranno per rendere nuovamente fruibile alle automobili quella che conduce a San Nicola.

Ne dà notizia il consigliere comunale delegato alla Protezione civile, nonché capo del nucleo dell’associazione nazionale Carabinieri, Mario Petrecca.

«Vorrei ringraziare pubblicamente gli operai del Comune che da giorni stanno operando, senza sosta, per consentire di riaprire queste arterie locali importanti per la città. – spiega il commendatore Petrecca alla nostra redazione – Grazie al geometra e a tutto l’ufficio tecnico, che sta supportando il lavoro esterno con la necessaria attività anche di tipo burocratico. Come consigliere di maggioranza con delega al personale ringrazio ciascuno di loro personalmente e pubblicamente. Un grande ringraziamento anche al personale volontario della Protezione civile che sta assicurando anche l’approvvigionamento idrico nelle frazioni dove si è verificata la compromissione delle reti idriche sempre a causa del dissesto e delle frane. E alla fine, ma non certo perché meno importante, un grazie alla Polizia municipale, a cominciare dal comandante Porfilio, che sta svolgendo egregiamente i suoi compiti di istituto su tutto il territorio comunale».