Incidente stradale: autoarticolato sfonda le barriere e resta in bilico, una persona ferita

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta lungo la diramazione B della Strada Statale 647, al km 8 in località Ingotte, nei pressi del viadotto di Ripalimosani, a seguito di un incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, adibito al trasporto di sacchi di nitrito di potassio, e un’autovettura Fiat Panda.

Nell’impatto è rimasta ferita la conducente dell’utilitaria che, a seguito del ribaltamento del veicolo, è stata estratta dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco. Successivamente è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che dopo i primi interventi sul posto ha provveduto al trasporto presso l’ospedale del capoluogo.

L’autoarticolato, dopo aver urtato e divelto le barriere di sicurezza, è rimasto in bilico. Si è reso necessario l’impiego di un’autogru proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia per le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del mezzo pesante.

Sul posto sono presenti anche le Forze dell’Ordine, con Polizia e Carabinieri impegnati negli accertamenti e nelle attività di competenza.

Alle ore 18 circa si concludevano le operazioni di rimozione dell’autoarticolato, iniziate alle ore 15 circa. Durante le tre ore di intervento, la strada veniva chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.