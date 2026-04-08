Procedono spediti i lavori di sgombero sulla provinciale Schiavi Castiglione. Ripuliti i tratti con i maggiori smottamenti, domattina, salvo imprevisti, si procederà sul tratto in frana nei pressi del bivio. La provinciale resta chiusa al traffico per consentire gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza.
Sgomberata la sede stradale sulla provinciale Schiavi-Castiglione, domani si procede con la frana
Procedono spediti i lavori di sgombero sulla provinciale Schiavi Castiglione. Ripuliti i tratti con i maggiori smottamenti, domattina, salvo imprevisti, si procederà sul tratto in frana nei pressi del bivio. La provinciale resta chiusa al traffico per consentire…
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