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mercoledì 8 Aprile 2026
Ultim'ora Incidente stradale: autoarticolato sfonda le barriere e resta in bilico, una persona ferita
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Sgomberata la sede stradale sulla provinciale Schiavi-Castiglione, domani si procede con la frana

Procedono spediti i lavori di sgombero sulla provinciale Schiavi Castiglione. Ripuliti i tratti con i maggiori smottamenti, domattina, salvo imprevisti, si procederà sul tratto in frana nei pressi del bivio. La provinciale resta chiusa al traffico per consentire…

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Procedono spediti i lavori di sgombero sulla provinciale Schiavi Castiglione. Ripuliti i tratti con i maggiori smottamenti, domattina, salvo imprevisti, si procederà sul tratto in frana nei pressi del bivio. La provinciale resta chiusa al traffico per consentire gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza.



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