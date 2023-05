“La fotografia per scoprire se stessi”, dibattito con Stephanie Gengotti

Sarà la fotografa italo-francese Stephanie Gengotti l’ospite d’onore della cerimonia di premiazione della 7^ Edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia” – Tema obbligato “Movimento”, che si terrà il 10 giugno 2023 alle 16.30 nella Galleria Spazio Arte Petrecca di Isernia. Il concorso fotografico è stato organizzato dall’associazione fotografica isernina “Officine Cromatiche” ed ha visto la partecipazione di ben 224 fotografi in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia.

Stephanie Gengotti dibatterà con i presenti sul tema “La fotografia per scoprire se stessi”. Laureata in traduzione inglese e francese e diplomata in fotogiornalismo presso la Scuola Romana di Fotografia (dove ha frequentato anche un master in fotografia di moda e ritratto), lavora principalmente con la fotografia di reportage e di ritratto. Vive la fotografia come un mezzo quasi terapeutico, un canale senza filtri per comunicare con il soggetto in un irresistibile bisogno di raccontare, calandosi negli aspetti meno esplorati della società umana. Il suo sguardo non pretende di giudicare la realtà, ma segue le persone e il loro ambiente, raccontandone il lato più intimo e segreto. La necessità di stabilire un rapporto empatico e diretto, la porta spesso a vivere nella stessa casa e nella stessa identica routine quotidiana dei protagonisti delle sue storie. La fotografia è solo l’ultimo atto, la catarsi, di un lungo e lento percorso di conoscenza.

I suoi lavori sono stati premiati ed esposti in numerose mostre in Italia e all’estero. Importanti incarichi editoriali e pubblicazioni hanno incluso lavori per Internazionale, GEO Magazine, Le Monde Magazine, Stern, DER Spiegel, National Geographic, The New York Times, The Sunday Times Magazine, Sekai, The Guardian, Le Monde, 6 Mois, L’Espesso, Yo Dona, China Newsweek, El Mundo, Vanity Fair, IL, Il Reportage.

Il concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia” si avvale del patrocinio della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), della UIF (Unione Italiana Fotoamatori), dell’Assessorato al Turismo della Regione Molise nell’ambito del progetto “Turismo è Cultura”, della Provincia di Isernia e del Comune di Isernia, con la collaborazione della Cooperativa “L.A.I”, l’Associazione Sm’Art di Antonio Pallotta, e la Galleria Spazio Arte Petrecca.