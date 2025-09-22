La Molisana alla Festa del Cinema di Roma: il pastificio affianca la kermesse e sostiene i valori della Fondazione

La Molisana arriva alla Festa del Cinema di Roma per la ventesima edizione, in programma dal 15 al 26 ottobre prossimi, ed entra per la prima volta all’Auditorium Parco della Musica per affiancare la grande manifestazione che ospiterà alcune tra le più importanti proiezioni internazionali.

“Il cuore della partecipazione è il concept Buono il Primo: un gioco di rimandi tra il linguaggio del set ‘Buona la Prima’ e l’eccellenza del ‘primo piatto’ italiano, da sempre firma distintiva del pastificio” – spiega Rossella Ferro titolare e direttore marketing dell’azienda campobassana.

All’interno di uno stand di oltre 30 metri quadri allestito come l’ingresso di una sala d’essai, il pubblico vivrà un percorso esperenziale fra cassa scenografica, insegne luminose e locandine d’autore che reinterpretano titoli iconici con i formati di pasta: Il cuore segreto, Un amore al dente, Il giallo del fusillo e altri omaggi ironici alla storia del cinema.

“Entriamo alla Festa del Cinema con un’idea semplice e potente: il cinema parla a tutti, proprio come la pasta di qualità – prosegue Rossella Ferro – è il nostro modo di sostenere la Fondazione e la sua missione, con una presenza rispettosa e culturale. Con questa partecipazione La Molisana ribadisce il proprio impegno a favore della cultura e dell’accessibilità: qualità per tutti, nel segno dell’italianità e di un racconto che unisce territorio, creatività e responsabilità”.