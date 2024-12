Lavoro nero e scarsa sicurezza dei luoghi di lavoro, sanzioni per 20mila euro nel Chietino

I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare nella serata di ieri 13 dicembre hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni criminosi, che maggiormente intaccano la percezione di sicurezza dei cittadini.

Particolare attenzione è stata posta al controllo dei locali pubblici, interessati dal fenomeno della c.d. “movida” giovanile, dei luoghi di ritrovo che favoriscono il consumo di alcol e sostanze stupefacenti, nonché controlli alla circolazione stradale. Le specifiche attività sono state effettuate con l’ausilio di unità cinofile antidroga ed in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri.

Nel corso della serata, si procedeva al controllo di cinque esercizi commerciali a seguito dei quali si disponeva la chiusura immediata di un’attività commerciale del luogo per gravi violazioni amministrative nell’ambito del lavoro nero e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con una sanzione complessiva di 20.000 euro circa. Le verifiche venivano estese anche nei confronti degli automobilisti, al fine di prevenire il fenomeno dei gravi incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica, pertanto venivano deferiti alla competente A.G quattro soggetti poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Inoltre, si è provveduto a segnalare alla prefettura di Chieti due ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hascisc per uso personale. Tali servizi mirati si inseriscono nell’ambito dell’intensificazione del controllo del territorio disposto per le prossime festività Natalizie, al fine di incrementare il livello di sicurezza tra la comunità locale.