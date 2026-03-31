Maltempo: allerta rossa della Protezione civile regionale Abruzzo per neve e rischio idrogeologico

«In queste ore l’Abruzzo è interessato da una fase di maltempo eccezionale che tenderà a intensificarsi ulteriormente. Per questo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta rossa per neve e ghiaccio valida dalle prime ore di domani, mercoledì…

«In queste ore l’Abruzzo è interessato da una fase di maltempo eccezionale che tenderà a intensificarsi ulteriormente. Per questo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta rossa per neve e ghiaccio valida dalle prime ore di domani, mercoledì primo aprile, fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile».

Lo comunica il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che aggiunge: «Ci attendono le ore più difficili: sono previste nevicate molto abbondanti, non solo in montagna ma anche a quote collinari, intorno ai 600–700 metri, con possibili sconfinamenti più in basso durante i fenomeni più intensi. Sulle aree del Gran Sasso e della Majella si registreranno accumuli particolarmente rilevanti».

Particolare attenzione va prestata anche ai territori lungo i bacini del Tordino, Vomano e Pescara, dove al rischio legato alla neve si aggiungono possibili criticità idrogeologiche e disagi alla rete elettrica.

«In questo quadro, rivolgo un invito molto chiaro a tutti i cittadini: massima prudenza e senso di responsabilità. – continua il presidente Marsilio – Limitiamo gli spostamenti allo stretto necessario, evitiamo le zone più esposte e prestiamo la massima attenzione a ghiaccio, neve e possibili situazioni di pericolo. La Protezione Civile e tutte le strutture regionali sono operative e stanno monitorando costantemente l’evoluzione della situazione».