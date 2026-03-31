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martedì 31 Marzo 2026
Ultim'ora Strada allagata: donna rimasta intrappolata nella propria auto tratta in salvo dai Carabinieri
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Strada ghiacciata, autobus di linea bloccato a Guado Liscia: intervengono i Vigili del fuoco

Un autobus di linea che trasporta i lavoratori pendolari dell'Alto Molise, di rientro dalla val di Sangro, è rimasto bloccato in località Guado Liscia perché il manto stradale innevato e ghiacciato non rendeva sicuro il transito. L'autista ha…

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Un autobus di linea che trasporta i lavoratori pendolari dell’Alto Molise, di rientro dalla val di Sangro, è rimasto bloccato in località Guado Liscia perché il manto stradale innevato e ghiacciato non rendeva sicuro il transito.

L’autista ha arrestato il mezzo pesante in prossimità del rifugio di Guado Liscia, rifiutandosi di procedere. In quel tratto, infatti, procedendo verso Agnone, la strada presenta una forte pendenza. Il pericolo era che l’autobus avesse potuto perdere aderenza.

I viaggiatori hanno trovato ricovero presso il rifugio gestito e sono stati successivamente raggiunti da una squadra dei Vigili del fuoco intervenuta del distaccamento di Agnone che li ha accompagnati in città.

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