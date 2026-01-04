Maltempo: vento abbatte copertura in lamiera dal tetto, intervento dei Vigili del fuoco

A causa del forte vento, il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con il personale dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, ha effettuato diversi interventi nella zona del Basso Molise.

In particolare, il personale del distaccamento di Termoli è intervenuto per la rimozione di rami e alberi pericolanti sulla sede stradale, provvedendo alla messa in sicurezza delle aree interessate ed eliminando ogni pericolo per la circolazione.

Anche il personale del distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti sulla sede stradale e di di una finestra a rischio di caduta dal IV piano di un edificio.

Inoltre, intorno alle ore 16:45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio del Comune di Montelongo per la rimozione e la messa in sicurezza di una copertura in lamiera staccatasi da un fabbricato.