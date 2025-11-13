Pazienti dell’Alto Vastese senza dispositivi salvavita, Paolucci annuncia un’interpellanza urgente in Regione

Il “caso” dei pazienti diabetici dell’Alto Vastese lasciati senza i previsti dispositivi elettromedicali, quali il microinfusore e i sensori che misurano la glicemia, di cui abbiamo dato notizia in esclusiva su queste colonne, finisce direttamente in Regione Abruzzo. Interessato alla singolare vicenda, che giudica «pazzesca», il consigliere regionale Silvio Paolucci, già assessore alla sanità con la giunta D’Alfonso, preannuncia infatti alla nostra redazione di voler presentare, nei prossimi giorni, una interpellanza urgente per conoscere le motivazioni della mancata fornitura, da parte della Asl, dei dispositivi salvavita ai pazienti.
LEGGI LA NOTIZIA QUI