Pigotte Unicef a sette bambini di Capracotta, Paglione: «Messaggio forte di solidarietà»

Sette bambini di Capracotta hanno ricevuto la Pigotta dell’Unicef, simbolo di speranza e solidarietà per i bambini in difficoltà nel mondo, che hanno diritto a vivere una vita sana, a frequentare la scuola e a costruirsi un futuro migliore.

Lo comunica il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha presenziato la cerimonia di consegna delle Pigotte Unicef che si è tenuta presso la casa municipale di Capracotta.

«Abbiamo vissuto una cerimonia semplice, ma dal significato profondo: la consegna delle Pigotte ai bambini nati nel nostro paese. – spiega lo stesso Paglione – Un gesto simbolico che parla di futuro, di comunità e di speranza. Da un piccolo centro come il nostro, che ogni giorno fa i conti con la denatalità e lo spopolamento, parte un messaggio forte di solidarietà: ogni Pigotta donata contribuisce a salvare un bambino che vive in situazioni di emergenza, in tante parti del mondo.

Un atto concreto che unisce i nostri bambini a quelli più fragili, anche se lontani. Ringrazio di cuore l’Unicef e i volontari di Isernia per aver condiviso con noi questa bella manifestazione di altruismo e attenzione verso i più piccoli.

Oggi Capracotta ha dato una prova sincera di vicinanza e di affetto ai suoi bambini, che restano la vera speranza dei nostri luoghi. Grazie a Kaur, Widsom, Zeno Lupo, Kevin, Elisabeth, Alessia e Marco per aver riempito la nostra comunità di gioia e di speranza. È da loro che riparte il futuro della nostra comunità».