Tecnologie digitali: corsi gratuiti in Agnone per entrare nel mondo del lavoro

Un’opportunità imperdibile per tutti i giovani del territorio che vogliono costruire il proprio futuro professionale con solide competenze digitali. Il Comune di Agnone, nell’ambito del progetto “Molidig – Molise Digitale”, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, organizza venerdì 13 febbraio 2026 due incontri formativi gratuiti pensati specificamente per fornire agli studenti, ai NEET e ai giovani disoccupati gli strumenti concreti necessari per affrontare con successo l’ingresso nel mondo del lavoro.

L’appuntamento mattutino, in programma dalle ore 9:00 alle 13:00 in presenza ad Agnone, negli spazi di Palazzo San Francesco, sarà dedicato al tema “Le ICT e l’inserimento nel mondo del lavoro”. Quattro ore intensive durante le quali i partecipanti potranno comprendere come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione siano diventate competenze imprescindibili in ogni settore professionale. Non si tratta di semplice teoria: l’incontro offrirà indicazioni pratiche su come valorizzare le proprie competenze digitali nel CV, quali strumenti tecnologici padroneggiare per risultare competitivi nel mercato del lavoro e come orientarsi tra le opportunità professionali offerte dall’economia digitale.

La sera dello stesso giorno, dalle ore 18:30 alle 20:30, la formazione prosegue in modalità online con un corso dedicato a “IA: elementi di base e applicazioni per lo studio”. Due ore per scoprire come l’Intelligenza Artificiale possa diventare un alleato prezioso non solo nello studio, ma anche nella preparazione al mondo del lavoro, nell’aggiornamento professionale continuo e nell’ottimizzazione dei processi di apprendimento.

L’Amministrazione Comunale di Agnone invita tutti i giovani del territorio a cogliere questa opportunità formativa gratuita. In un mercato del lavoro sempre più competitivo e digitalizzato, possedere competenze tecnologiche adeguate non è più un valore aggiunto, ma un requisito fondamentale. Partecipare a questi corsi significa dotarsi di strumenti concreti per affrontare colloqui di lavoro, costruire una presenza professionale online efficace e comprendere quali competenze sviluppare per rispondere alle esigenze delle imprese moderne.

Il programma “Molidig” proseguirà nei giorni e nei mesi successivi con ulteriori appuntamenti formativi: si spazierà dalla gestione dei social media e della grafica digitale, alla Netiquette e alla gestione consapevole dei profili personali (19 e 20 febbraio), fino ai corsi più avanzati su videoscrittura professionale, fogli di calcolo, web design, creazione del CV digitale e strategie di candidatura online, previsti tra aprile e maggio. Moduli specifici saranno inoltre dedicati a professionisti, imprenditori e cittadini su tematiche quali e-commerce, cybersecurity, GDPR e servizi in cloud.

Per consultare il calendario completo dei corsi e procedere all’iscrizione gratuita, è possibile visitare il portale del Comune di Agnone o cliccare sui seguenti link.

Form di iscrizione ai corsi: https://shorturl.at/hmJb3

Calendario completo della formazione: https://shorturl.at/Q0oF5

Un Progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.