Regionali in Abruzzo: l’affluenza alle urne è in risalita

Primo dato sull’affluenza elettorale per le elezioni regionali 2024 in Abruzzo. Alle ore 12, secondo i dati riportati sulla piattaforma ‘Eligendo’ del ministero dell’Interno, ha votato il 15,9% degli aventi diritto (1.208.256). Nelle precedenti elezioni regionali del 2019, alla stessa ora aveva votato il 13,43%. Alle ore 12 oggi hanno votato in totale 192.083 elettori.

Questa la percentuale di affluenza al voto provincia per provincia (tra parentesi le percentuali relative alle precedenti elezioni regionali):

Chieti 14,88% (13,17%)

L’Aquila 16,79% (13,01%)

Pescara 16,13% (14,13%)

Teramo 16,19% (13,46%)

Con l’inizio dello spoglio, a partire dalle ore 23.00 di oggi, 10 marzo 2024, i dati elettorali a mano a mano disponibili, saranno reperibili sulla Piattaforma “Eligendo”, messa a disposizione dal Ministero dell’Interno, la cui implementazione operativa è progressiva nei vari Comuni della Regione, secondo le interazioni con le rispettive Prefetture. I dati saranno altresì visualizzabili sulla App “Eligendo Mobile”.

Le varie fasi elettorali saranno documentate attraverso la diretta streaming a cura del Servizio Relazioni esterne e comunicazione della Giunta con riferimento ai dati elaborati dalla piattaforma ‘Eligendo’ su specifico Accordo con la Regione Abruzzo (i dati Ufficiali saranno quelli comunicati dalla Corte d’Appello dell’Aquila, all’esito delle relative operazioni). È previsto il collegamento dal portale della Regione www.regione.abruzzo.it, sul profilo ufficiale Facebook e sul canale Youtube.