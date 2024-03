Vento di burrasca, tetto divelto: edificio messo in sicurezza dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con l’autopompa e l’ausilio dell’autoscala, è intervenuta a Campochiaro perché parte di un tetto di un edificio disabitato è stato divelto dal vento forte, rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità.

Sul posto il personale formato con tecniche speleo alpine, mediante l’autoscala ha lavorato per mettere in sicurezza il tetto eliminando le parti pericolanti. Per fortuna le parti del tetto precipitate sulla sede stradale davanti l’edificio non hanno provocato feriti né danni a cose.