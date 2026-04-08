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mercoledì 8 Aprile 2026
Ultim'ora Riapertura ponte Sente, Anas irremovibile. Scelli: «Ne parlo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile»
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Riapertura ponte Sente, il capo della Protezione civile: «Anas è irremovibile». Il viadotto resta chiuso

Il capo della Protezione civile regionale abruzzese, Maurizio Scelli, questa mattina a Castiglione Messer Marino, ha incontrato i sindaci del territorio martoriato dell'Alto Vastese per fare il punto della situazione sul dissesto idrogeologico generalizzato e sulle strade provinciali…

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Il capo della Protezione civile regionale abruzzese, Maurizio Scelli, questa mattina a Castiglione Messer Marino, ha incontrato i sindaci del territorio martoriato dell’Alto Vastese per fare il punto della situazione sul dissesto idrogeologico generalizzato e sulle strade provinciali collassate e chiuse al traffico.

Tra gli argomenti la possibile riapertura al traffico, parziale e a senso unico alternato, del viadotto “Longo” sul Sente. Il direttore Scelli è stato chiaro: «Su questo punto Anas è irremovibile». Dunque il ponte tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio, unica infrastruttura viaria che non ha subito danni dall’ondata di maltempo, resta chiusa al traffico veicolare.













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