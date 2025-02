Sciatore si schianta contro un albero, tratto in salvo dal Soccorso alpino

Si è appena concluso un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul massiccio del Sirente, per prestare soccorso a un componente di una comitiva di scialpinisti svizzeri in vacanza in Abruzzo.

Il gruppo, accompagnato da una Guida Alpina, stava affrontando la discesa lungo Valle Lupara, nel territorio di Secinaro (AQ), quando uno degli sciatori ha perso il controllo, riportando un trauma alla spalla a seguito di un impatto con un albero.

Ricevuta la richiesta di aiuto, arrivata dalla Guida Alpina, una squadra del Soccorso Alpino è giunta sul posto e ha provveduto a stabilizzare l’infortunato, trasportandolo con un mezzo fuoristrada fino alle auto della comitiva. Sul posto era presente anche un’ambulanza del 118, inviata dalla Centrale Operativa 118L’Aquila, che ha preso in carico il paziente.

L’intervento si è concluso con il trasferimento dello scialpinista in ospedale per le cure necessarie.