Furti in abitazione e nei negozi, quattro divieti di ritorno firmati dal Questore della provincia pentra

La Divisione Anticrimine ha emesso due ammonimenti per violenza domestica per fatti avvenuti in provincia di Isernia nei confronti di altrettanti uomini per condotte reiterate lesive e minacciose nei confronti rispettivamente della moglie convivente e nei confronti di una ex fidanzata per un rapporto ormai conclusosi, ma al quale il partener non si è rassegnato.

Inoltre, cinque avvisi orali nei confronti di persone con a carico numerosi pregiudizi di Polizia e reati contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica ed in materia di sostanze stupefacenti. Inoltre sono stati emessi quattro divieti di ritorno nel Comune di Isernia nei confronti di altrettante persone di nazionalità rumena dimoranti a Napoli e recatisi in questa provincia, ma fermati e denunciati per il reato di furto in danno di un’attività commerciale di questo centro cittadino, tutti soggetti gravati da precedenti per furto, lesioni personali, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e per false attestazioni sulla propria identità personale.

Nell’ambito del contrasto al fenomeno dei furti in abitazione, la Questura di Isernia con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara ha assicurato servizi straordinari di controllo del territorio effettuando 51 posti di blocco, controlli a 652 veicoli e 967 persone di cui 78 stranieri e 278 con pregiudizi di Polizia, contestando 17 infrazioni, con decurtazione totale di 36 punti.