Sviluppo della montagna, con Campitello e Capracotta anche Pescopennataro

Il Consiglio regionale del Molise ha approvato ieri all’unanimità un ordine del giorno a firma del consigliere Filomena Calenda relativo allo ‘Sviluppo della montagna molisana. Estensione impegno assunto dal Presidente della Giunta anche al Comune di Pescopennataro’.

“Il documento – ha spiegato Calenda – ha l’intento di allargare la platea degli attori chiamati a dare il loro contributo per lo sviluppo della montagna molisana, motivo per cui ho impegnato la giunta regionale a coinvolgere, insieme ai Comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta anche quello di Pescopennataro, già protagonista di una serie di progetti volti a favorire la crescita del comparto turistico e sciistico altomolisano. Un territorio che vede, inoltre, la presenza di numerose strutture ricettive”.

A febbraio 2020, ha ricordato la consigliera, l’Assemblea regionale “ha approvato una mozione per garantire ogni iniziativa utile allo sviluppo della montagna molisana, in particolare per garantire l’attività sportiva e turistica nei Comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta, ma in quell’occasione non fu fatto riferimento a Pescopennataro. Con l’ordine del giorno approvato oggi il Comune alto molisano, escluso in un primo momento – ha concluso la vice presidente del Consiglio regionale – avrà tutte le carte in regola per essere inserito nel circuito turistico legato al comparto sciistico”.

Carmen Carfagna, sindaco di Pescopennataro

Soddisfatta del risultato il sindaco di Pescopennataro, Carmen Carfagna, che su facebook commenta: “Il nostro Comune, escluso in un primo momento, ora avrà tutte le carte in regola per essere inserito nel circuito turistico legato al comparto sciistico, con un concreto supporto alle sue attuali politiche di turismo e sport di montagna e della neve. Pescopennataro – aggiunge – ha scelto di rappresentare la propria eccellenza territoriale, compresa quella invernale, attraverso le certificazioni ambientali che ne attestano la sostenibilità, il riconoscimento di ‘Borgo Autentico Certificato’, l’omologazione nazionale Fisi della pista ‘Abeti Soprani’ per la specialità sci di fondo. Inoltre, il finanziamento Cis Molise per la realizzazione di un sistema di bikesharing comunale, il piano di recupero straordinario della viabilità rurale secondaria, i lavori appena conclusi al Museo Civico della Pietra, permetteranno una destagionalizzazione dei flussi turistici, al fine di attrarre diversi tipi di segmenti che viaggiano in vari periodi dell’anno e permettere di incrementare il turismo durante le stagioni di spalla. Risultati importanti, se si considerano i limiti delle risorse economiche, tipiche di un piccolo Ente locale quale il nostro, che vogliono e devono essere mantenuti e sostenuti con forza, con la fondamentale collaborazione ed armonia tra tutti gli attori del territorio”.