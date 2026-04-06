Veicolo sommerso in un sottopasso, anziano alla guida salvato dai Vigili del fuoco

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli in assetto di soccorso acquatico è intervenuta per un soccorso a persona bloccato con la propria autovettura in un sottopasso pieno di acqua,…

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli in assetto di soccorso acquatico è intervenuta per un soccorso a persona bloccato con la propria autovettura in un sottopasso pieno di acqua, in territorio di Montefalcone del Sannio (CB).



I Vigili del fuoco sono intervenuti avvicinandosi all’autovettura prelevando il conducente che è stato condotto in sicurezza sulla strada e affidato alle cure dei sanitari del 118. Presenti anche i Carabinieri per quanto di propria competenza.