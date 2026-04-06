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lunedì 6 Aprile 2026
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Benvenuta Chloe, festa grande in casa Oriente-Ricciardi. Auguri ai genitori da parte de l’Eco

C'è un modo più bello di venire al mondo? Chloe ha scelto il giorno di Pasqua per fare il suo ingresso, domenica 5 aprile, alle 9 e 57 del mattino, quando tutto sa di rinascita e di primavera.…

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C’è un modo più bello di venire al mondo? Chloe ha scelto il giorno di Pasqua per fare il suo ingresso, domenica 5 aprile, alle 9 e 57 del mattino, quando tutto sa di rinascita e di primavera. Come se avesse voluto regalare, insieme alla sua vita, anche un motivo in più per festeggiare.

Ad aspettarla con il cuore a mille mamma Fabiana Oriente, originaria di Agnone, e papà Andrea Ricciardi, all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola (Bo). E poi lui, il fratellino Thomas, che finalmente ha potuto stringerla tra le braccia. Una scena che vale più di mille parole.

Intorno a loro, la gioia grande dei nonni Gianfranco, Memena, Eugenio e Giusi e di tutti i parenti che oggi hanno una notizia bellissima da raccontare.

Benvenuta al mondo, piccola Chloe. Sei arrivata nel giorno in cui si celebra la vita che ritorna, e non poteva esserci segno più dolce. Che la tua strada sia sempre luminosa, e che tu porti in ogni posto dove andrai tutta la gioia con cui hai fatto il tuo primo ingresso. Auguri di vero cuore da tutta la redazione de l’Eco online.

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