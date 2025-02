Ventiquattro agricoltori diventano “cuochi contadini” dopo il corso formativo di Coldiretti

Sono ventiquattro gli agricoltori diventati oggi “cuochi contadini” al termine del corso di formazione promosso da Coldiretti Abruzzo, Terranostra e Campagna Amica per valorizzare in modo nuovo la cultura contadina, la cucina tradizionale e le eccellenze territoriali a tavola. Un corso rivolto agli imprenditori agrituristici che, terminato oggi a Spoltore nel convento di San Panfilo, ha coinvolto per sette giorni due regioni (Abruzzo e Molise), 24 aziende (21 abruzzesi e 3 molisane) e due location (prima di Spoltore, la fattoria sociale Rurabilandia di Atri) per una full immersion alla scoperta della tradizione alimentare regionale e nazionale. Risultato: una nuova squadradi “cuochi contadini”, figure che identificano la versatilità dei nostri agricoltori nel valorizzare i propri prodotti anche in cucina.

“Un corso impegnativo che, tra pratica e teoria, è riuscito a formare nuovi professionisti capaci di raccontare l’autentica cucina contadina basata sulle produzioni del territorio e sulle eccellenze locali – dice Emanuela Ripani, presidente di Terranostra Abruzzo, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Coldiretti e Campagna Amica – l’attestato consegnato a fine corso è un valore aggiunto per gli agriturismi che vogliono offrire un servizio di eccellenza rispettando la cultura e la cucina tradizionale”.

Presenti alla consegna dei “diplomi”, il presidente regionale di Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli, il direttore regionale Marino Pilati, il presidente di Coldiretti Pescara Giuseppe Scorrano e Emanuela Ripani presidente di Terranostra Abruzzo, nonché l’assessore Nada Di Giandomenico per il Comune di Spoltore, l’assessore regionale alle politiche agricole Emanuele Imprudente, Carlo Maggitti del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e Flaminia Cerulli Irelli proprietaria della struttura ospitante che sono stati coinvolti come giurati per definire il miglior patto della tradizione.

“Siamo certi che la formazione sia un importante strumento per far crescere le nostre aziende e promuovere direttamente e indirettamente la cultura del made in Italy alimentare – ha detto Pietropaolo Martinelli, presidente di Coldiretti Abruzzo, a cui ha fatto eco Marino Pilati, direttore Coldiretti Abruzzo, sottolineando che il corso per cuochi contadini è “una concreta risposta anche alle richieste del territorio e del consumatore che predilige l’agriturismo per il suo patrimonio di tradizioni spesso poco conosciute”.

Giuseppe Scorrano, presidente di Coldiretti Pescara ha invece sottolineato che “l’utilizzo della materia prima in cucina, la capacità di raccontare e far degustare un prodotto, la conoscenza della storia del nostro cibo tradizionale possono diventare un importante strumento di valorizzazione territoriale ed economica delle imprese agricole ed agrituristiche”. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Emanuele Imprudente che ha ricordato “il grande impegno della Regione Abruzzo in termini di formazione delle aziende agricole con il preciso obiettivo di potenziare e valorizzare un settore trainante per l’economia e il turismo della Regione Abruzzo”

Di seguito i nuovi cuochi contadini:

Fiorina Di Giammartino, Antonella Ciarcelluto, Gianni Ragno, Biagio Dibona, Elisa Vitone, Maria D’Alessio, Cristiana Lauriola, Berardino Abbonizio, Elisabetta Abbonizio, Alessia D’Anselmo, Federico Rascelli, Rinaldo D’Alessio, Valentina Micioni, Gigliola Martelli, Margherita Scorrano, Mariangela Candoni, Giusy Di Nardo, Natascia Frezza, Marco Caracciolo, Grazia Bilanzola, Carla Di Michele, Giuseppina Di Nardo, Antonella Marrone, Luca Ciccone.