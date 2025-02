L’Orchestra dell’ISA incanta con il flautista Alberto Navarra

Sarà Alberto Navarra, talentuoso flautista acclamato per la brillantezza tecnica e la presenza magnetica sul palcoscenico, il solista ospite dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese per i concerti del fine settimana a Città Sant’Angelo (Teatro Comunale) venerdì 21 febbraio alle 21.00 per la e a L’Aquila (Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”) sabato 22 febbraio alle ore 18.00 per la cinquantesima stagione dei concerti dell’ISA. Torna sul podio Ernesto Colombo, fra i direttori più interessanti della sua generazione, curriculum di grande prestigio e una fitta agenda per i prossimi mesi alla guida di realtà orchestrali italiane di grande importanza.

Il concerto di domani a Città Sant’Angelo è uno degli appuntamenti di punta dell’edizione 2024-2025 del Città Sant’Angelo Music Festival diretto da Alessandro Mazzocchetti che afferma: “La collaborazione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese si rinnova anche quest’anno, confermandosi un elemento centrale e di grande valore all’interno del nostro cartellone. Dal 2019, è diventata una presenza costante nella nostra programmazione, che il pubblico del nostro teatro aspetta. Per questo sono particolarmente felice di poter proseguire anche quest’anno questa collaborazione, che ci permette di offrire al pubblico l’eccellenza dell’orchestra e di poter portare nel nostro teatro dei grandi solisti come quelli di questo anno il maestro Navarra al flauto e il maestro Meloni al clarinetto nel mese di marzo”.

Il programma dei due concerti si apre con l’ouverture del Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, pagina che contiene quella qualità raffinata che caratterizza tutta l’opera, dove eleganza e humor si fondono al patetismo in una sintesi perfetta. Nel primo tempo il pubblico potrà apprezzare le qualità di Alberto Navarra nel Concerto per flauto e orchestra di Jacques Ibert, incantevole brano vivace, scintillante e audace, capace di esaltare la leggerezza del flauto, trascinando l’ascoltatore in un gioco di colori e ritmi moderni. Completa l’ascolto la Sinfonia n. 101 “L’orologio” di Franz Joseph Haydn, capolavoro di ingegno e sorpresa con il suo celebre ticchettio: un viaggio tra eleganza e ironia, in cui il tempo gioca con la musica in maniera magistrale.

I protagonisti Con numerosi premi prestigiosi e performance in alcune delle sale più rinomate d’Europa, il suo riconoscimento come uno dei Rising Stars di Classic FM per il 2024 Alberto Navarra sottolinea ulteriormente la sua crescente rilevanza nel panorama musicale classico. Il Primo Premio conseguito al prestigioso Carl Nielsen International Flute Competition di Odense, Danimarca, nel 2022 è preceduto da altri importanti successi. Nel 2020 ha ottenuto un posto nell’Accademia Karajan della Berliner Philharmoniker, dove ha studiato e si è esibito al fianco del leggendario flautista Emmanuel Pahud. Come parte di questa prestigiosa istituzione, ha suonato su palcoscenici di fama mondiale e come solista ha ricevuto ingaggi da orchestre internazionali ed esibizioni in rinomati festival europei.

Ernesto Colombo nasce come percussionista impegnandosi, poco più che ventenne, nella direzione. Dal 2016 affianca il maestro Lorenzo Passerini in produzioni liriche e sinfoniche e dal 2019 condivide con lui la direzione artistica dell’Orchestra Antonio Vivaldi organizzando oltre quaranta produzioni sinfonico-operistiche ogni anno. Fitto il calendario di impegni come direttore di blasonate compagini in Italia e all’estero.