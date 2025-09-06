World Rescue Challenge: in squadra anche Luigi Cimorelli del Comando provinciale di Isernia

Per il terzo anno consecutivo i Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale parteciperanno al World Rescue Challenge, la competizione mondiale di soccorso stradale che si terrà a Karlovac, in Croazia, dal 9 al 14 settembre 2025.

A rappresentare l’Italia sarà un gruppo di 14 vigili del fuoco selezionati tra le eccellenze operative a livello nazionale. Tra loro figura anche Luigi Cimorelli, Vigile del Comando di Isernia, che sarà l’unico rappresentante del Molise in gara.

Il team italiano ha affinato la propria preparazione attraverso specifiche sessioni di addestramento, organizzate nel corso dell’anno presso la Scuola di Formazione Operativa (SFO) di Montelibretti (Roma) centro di eccellenza del Corpo Nazionale che ha messo a disposizione strutture, logistica e supporto per garantire il miglior livello di preparazione.