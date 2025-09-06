Trauma alla caviglia, escursionista 64enne tratta in salvo dal Soccorso alpino

Pomeriggio di intervento per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo, chiamato ad operare in Val Maone, ai piedi dell’Intermesoli, per una escursionista infortunata durante la discesa.

La donna, 64 anni, originaria di Foligno (PG), stava percorrendo il sentiero quando, a causa di una caduta, ha riportato un trauma alla caviglia che non le ha consentito di proseguire. Immediata la richiesta di aiuto e l’attivazione dei soccorsi da parte dei compagni di escursione

L’intervento è stato svolto in tempi rapidi con l’elicottero del 118, rimasto costantemente in volo per consentire le operazioni. Il tecnico di elisoccorso del CNSAS, insieme all’équipe sanitaria a bordo, ha verricellato la donna e ne ha disposto il trasferimento all’Ospedale dell’Aquila.

Il coordinamento delle attività è stato gestito dal TCO – Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS, che ha seguito passo dopo passo lo svolgimento delle operazioni fino al rientro in sicurezza.