Arrestano tunisino irregolare che minaccia e molesta delle ragazze, i Carabinieri ricevono il plauso dal Prefetto Montella

Nella giornata odierna, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, alla presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Fabrizio Coppolino, ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il Brigadiere Capo Q.S. Vincenzo Campopiano e l’Appuntato Scelto Q.S. Valerio…

Nella giornata odierna, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, alla presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Fabrizio Coppolino, ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il Brigadiere Capo Q.S. Vincenzo Campopiano e l’Appuntato Scelto Q.S. Valerio Caimano, che, nella notte tra il 29 e il 30 luglio, intervenivano tempestivamente nel centro isernino, per bloccare un cittadino tunisino, intento a minacciare e importunare alcune ragazze.

L’intervento puntuale dei due Carabinieri, a loro volta aggrediti dal cittadino extra-comunitario, ha impedito all’autore della violenza, visibilmente alterato, di scagliarsi contro le giovani vittime. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Isernia, l’imputato è stato condannato con, giudizio direttissimo, a sei mesi di reclusione, e, successivamente, è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, a Roma, in vista dell’espulsione dal territorio nazionale.

Il titolare del Palazzo del Governo ha formulato un plauso ai due militari, ringraziandoli per la determinazione dimostrata in quei concitati momenti, evidenziando come il pronto intervento della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia abbia evitato che la situazione potesse degenerare. Il Prefetto Montella ha aggiunto che la vicenda dimostra come la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio risulti capillare e consenta di fronteggiare tempestivamente eventi critici.