Premio di Architettura e cultura urbana: progetto di ristrutturazione di Schiavi di Abruzzo esposto a Camerino

Il progetto di ristrutturazione di una piccola casa nel centro abitato di Schiavi di Abruzzo, firmato dagli architetti Annalisa Sforza, dello studio Contrappunto-Lab di Atessa, e Claudio Bottone, è esposto in questi giorni alla mostra del Premio SACU…

Il progetto di ristrutturazione di una piccola casa nel centro abitato di Schiavi di Abruzzo, firmato dagli architetti Annalisa Sforza, dello studio Contrappunto-Lab di Atessa, e Claudio Bottone, è esposto in questi giorni alla mostra del Premio SACU 2026 – Seminario e Premio di Architettura e Cultura Urbana ed è pubblicato nel catalogo ufficiale della manifestazione. Il Premio SACU è tra i più autorevoli appuntamenti nazionali dedicati alla ricerca, al dibattito e alla valorizzazione dell’architettura contemporanea e della rigenerazione dei territori.

Promosso dall’Università di Camerino, il Premio SACU rappresenta da anni un punto di riferimento nel panorama architettonico italiano, portando all’attenzione della comunità scientifica e professionale opere capaci di coniugare qualità progettuale, innovazione, sostenibilità e attenzione ai contesti urbani e paesaggistici. L’edizione 2026, in programma dal 31 luglio al 2 agosto presso il Polo Didattico Sant’Agostino di Camerino, è dedicata al tema «Fuori città. Architetture, paesaggi, periferie», con una riflessione sulle trasformazioni e sulle potenzialità dei territori esterni ai grandi centri urbani.

La presenza dell’opera nella mostra e nel catalogo del Premio SACU costituisce un significativo riconoscimento del suo valore architettonico e culturale. L’intervento interpreta il recupero del patrimonio edilizio minore come un’opportunità di rigenerazione e valorizzazione dei borghi, dimostrando come anche una piccola architettura possa contribuire, attraverso un linguaggio progettuale contemporaneo e rispettoso del contesto, a rafforzare l’identità dei luoghi e a promuovere una nuova qualità dell’abitare.