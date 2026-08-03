Esce in bicicletta e non fa più ritorno: la Prefettura dirama la foto dell’anziano scomparso. Ricerche ancora senza esito

In data 1° agosto è pervenuta alla Stazione Carabinieri di Campomarino la denuncia di scomparsa di tale Fortarezza Michele, nato a Cerignola il 4 giugno 1945, residente a Torino e domiciliato a Campomarino. Secondo quanto riferito dai familiari,…

In data 1° agosto è pervenuta alla Stazione Carabinieri di Campomarino la denuncia di scomparsa di tale Fortarezza Michele, nato a Cerignola il 4 giugno 1945, residente a Torino e domiciliato a Campomarino. Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione nella mattinata del 1° agosto, uscendo in bicicletta intorno alle ore 9, senza farvi ritorno. La Prefettura di Campobasso ha immediatamente provveduto all’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Sono tutt’ora in corso le attività di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri, Protezione Civile Regionale, Polizia Locale, con il concorso della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

La Prefettura mantiene un costante raccordo con tutte le componenti interessate, seguendo l’evoluzione delle operazioni e assicurando il necessario supporto istituzionale.

Le operazioni si svolgono anche mediante l’impiego di droni e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), utilizzati per il sorvolo delle aree di interesse e per ampliare il raggio di monitoraggio. Le ricerche proseguono ininterrottamente con squadre appiedate impegnate nelle attività di perlustrazione e controllo del territorio. Si è altresì in attesa, nel corso della giornata odierna, dell’arrivo delle unità cinofile già attivate.

Si precisa che, al momento dell’allontanamento, l’uomo indossava pantaloni tipo jeans di colore marrone, una camicia a quadri con fondo viola, un cappello classico con visiera di colore verde. Il Sig. Fortarezza si è allontanato a bordo di una bicicletta modello da passeggio di colore grigio metallizzato.

Si richiede la collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali avvistamenti o qualsiasi informazione utile ai fini del rintraccio del Sig. Fortarezza, di cui si allega foto fornita dai familiari.