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lunedì 3 Agosto 2026
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Mezzo pesante in fiamme sulla statale 6 dir “Via Casilina”, circolazione deviata sulla viabilità locale

A causa dell’incendio di un mezzo pesante, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 6 dir “Via Casilina”, al km 4,00, nei pressi del comune di San Pietro Infine (CE). La circolazione è deviata…

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A causa dell’incendio di un mezzo pesante, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 6 dir “Via Casilina”, al km 4,00, nei pressi del comune di San Pietro Infine (CE).

La circolazione è deviata sulla viabilità locale.

Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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