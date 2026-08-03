Mezzo pesante in fiamme sulla statale 6 dir “Via Casilina”, circolazione deviata sulla viabilità locale

A causa dell’incendio di un mezzo pesante, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 6 dir “Via Casilina”, al km 4,00, nei pressi del comune di San Pietro Infine (CE).
La circolazione è deviata sulla viabilità locale.
Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.