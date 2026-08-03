Uno ubriaco, l’altro senza patente perché mai conseguita: denunciati due campani. In quattro segnalati quali assuntori di hashish e marijuana

Con l’inizio della stagione estiva e l’aumento del flusso di turisti, i Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno dato il via ad un incremento dei quotidiani servizi preventivi di perlustrazione e quelli straordinari per il controllo del territorio predisposti secondo le linee guida del Comando Generale.
Il piano d’azione, coordinato a livello locale, vede l’impiego sinergico delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. Le attività si concentrano sul contrasto ai reati predatori, sulla prevenzione dell’incidentalità stradale e sul monitoraggio dei luoghi della movida giovanile. L’obiettivo principale è garantire un’estate sicura a cittadini e turisti durante il periodo di massimo afflusso e in vista del grande esodo di agosto.
Nello specifico sono stati incrementati i posti di controllo statici e dinamici lungo le principali arterie stradali che collegano il territorio venafrano alle località turistiche limitrofe per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, nonché l’eccesso di velocità ed è stata posta in essere una vigilanza mirata nei luoghi di aggregazione giovanile e nei pressi di locali pubblici per prevenire episodi di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti e il disturbo della quiete pubblica.
I Carabinieri hanno intensificato i controlli – anche con l’utilizzo dell’etilometro e del drug test – al fine di garantire maggiore sicurezza nell’ambito della circolazione stradale, soprattutto a ridosso dei fine settimana, per cui sono state elevate numerose sanzioni per violazione delle norme previste dal codice della strada (guida con utilizzo di cellulare, guida senza cintura, circolazione di veicoli non assicurati o privi di revisione). Nel corso di questi servizi, sono stati sanzionati due automobilisti, entrambi del napoletano in zona per turismo, poiché sorpresi, il primo a circolare in tarda notte uno con un tasso alcolemico pari a 1,59 gr/l. e l’altro alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente (violazione già commessa più volte nel corso del biennio).
Nell’attività di contrasto alle sostanze stupefacenti, inoltre, i Carabinieri hanno segnalato quali consumatori all’Ufficio Territoriale del Governo (ai sensi dell’art.75 DPR 309/90) quattro turisti, tutti diretti verso le vicine località montane, siccome trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate ad un uso personale e per i quali verrà avviato un iter riabilitativo. In totale sono stati sequestrati un complessivo di circa 12 grammi di hashish e 8 di marijuana.
Controlli stringenti sono stati posti in essere nei pressi dei locali pubblici e delle aree del centro cittadino. Gli interventi, intensificati a seguito di recenti episodi di rissa e disturbo alla quiete pubblica, puntano a reprimere gli eccessi e a garantire legalità e tutela dell’ordine pubblico.