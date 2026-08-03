Uno ubriaco, l’altro senza patente perché mai conseguita: denunciati due campani. In quattro segnalati quali assuntori di hashish e marijuana

Con l’inizio della stagione estiva e l’aumento del flusso di turisti, i Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno dato il via ad un incremento dei quotidiani servizi preventivi di perlustrazione e quelli straordinari per il controllo del territorio…

Con l’inizio della stagione estiva e l’aumento del flusso di turisti, i Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno dato il via ad un incremento dei quotidiani servizi preventivi di perlustrazione e quelli straordinari per il controllo del territorio predisposti secondo le linee guida del Comando Generale.

Il piano d’azione, coordinato a livello locale, vede l’impiego sinergico delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. Le attività si concentrano sul contrasto ai reati predatori, sulla prevenzione dell’incidentalità stradale e sul monitoraggio dei luoghi della movida giovanile. L’obiettivo principale è garantire un’estate sicura a cittadini e turisti durante il periodo di massimo afflusso e in vista del grande esodo di agosto.

Nello specifico sono stati incrementati i posti di controllo statici e dinamici lungo le principali arterie stradali che collegano il territorio venafrano alle località turistiche limitrofe per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, nonché l’eccesso di velocità ed è stata posta in essere una vigilanza mirata nei luoghi di aggregazione giovanile e nei pressi di locali pubblici per prevenire episodi di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti e il disturbo della quiete pubblica.

I Ca­ra­bi­nie­ri han­no in­ten­si­fi­ca­to i con­trol­li – anche con l’utilizzo dell’etilometro e del drug test – al fine di garantire maggiore sicurezza nell’ambito della circolazione stradale, soprattutto a ridosso dei fine settimana, per cui sono state elevate numerose sanzioni per violazione delle norme previste dal codice della strada (guida con utilizzo di cellulare, gui­da sen­za cintura, cir­co­la­zio­ne di vei­co­li non as­si­cu­ra­ti o pri­vi di revisione). Nel corso di questi servizi, sono stati sanzionati due automobilisti, entrambi del napoletano in zona per turismo, poiché sorpresi, il primo a circolare in tarda notte uno con un tasso alcolemico pari a 1,59 gr/l. e l’altro alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente (violazione già commessa più volte nel corso del biennio).

Nell’attività di contrasto alle sostanze stupefacenti, inoltre, i Carabinieri hanno segnalato quali consumatori all’Ufficio Territoriale del Governo (ai sensi dell’art.75 DPR 309/90) quattro turisti, tutti diretti verso le vicine località montane, siccome trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate ad un uso personale e per i quali verrà avviato un iter riabilitativo. In totale sono stati sequestrati un complessivo di circa 12 grammi di hashish e 8 di marijuana.

Controlli stringenti sono stati posti in essere nei pressi dei locali pubblici e delle aree del centro cittadino. Gli interventi, intensificati a seguito di recenti episodi di rissa e disturbo alla quiete pubblica, puntano a reprimere gli eccessi e a garantire legalità e tutela dell’ordine pubblico.