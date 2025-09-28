Auto si schianta contro un muro e si ribalta: un morto e due feriti in codice rosso

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli composta da cinque unità è intervenuta nel comune di Montenero di Bisaccia, lungo la strada provinciale SP 55, in contrada San Biase 11, a seguito di un incidente stradale.

Una Volkswagen Golf con tre persone a bordo ha urtato un muretto in cemento della tubazione idrica, ribaltandosi e provocando anche la fuoriuscita di acqua. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Nulla da fare purtroppo per la terza persona, rimasta incastrata sotto il veicolo. I vigili del fuoco hanno dovuto sollevare l’auto utilizzando cuscini di sollevamento per consentire il recupero della vittima.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia e Palata che hanno avviato gli accertamenti di competenza.