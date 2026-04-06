Volley giovanile, Morena Delli Quadri tra le convocate del Clu Italia: è l’unica molisana

C’è anche un po’ di Molise nello stage-ritiro della nazionale giovanile azzurra meglio conosciuta come Club Italia. Tra le atlete selezionate dal direttore tecnico Marco Mencarelli per il centro Sud compare infatti Morena Delli Quadri, unica rappresentante della regione.

Quindici anni appena, originaria di Agnone, Delli Quadri è una delle note più interessanti giocatrici del panorama giovanile locale. Nel corso della stagione ha disputato il campionato Under 16 con l’Isernia e l’Under 18 con il Termoli, centrando il titolo di campionessa regionale.

La giovane atleta sta prendendo parte allo stage federale in programma a Termoli, presso il Martur Resort, da oggi – lunedì 6 – a venerdì 10 aprile, un appuntamento che rappresenta un passaggio significativo nel suo percorso di crescita, premiando il lavoro svolto e la continuità dimostrata durante l’anno.

Morena è inoltre figlia d’arte: la madre, Franca Iarussi, ha giocato in Serie B femminile, mentre il padre, Bruno, vanta un passato da calciatore e capitan nell’Olympia Agnonese, nel campionato di Eccellenza molisana.

Altra curiosità è quella di vedere un’agnonese indossare la maglia azzurra a distanza di anni: l’ultima volta, infatti, toccò al centrale Stefano Patriarca, che sarà certamente contento di averle lasciato il testimone.