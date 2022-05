Contrasto allo spopolamento, a Villacanale nasce il progetto ‘Colle-Working’

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Associazione culturale Nuova Villacanale ripristina il sito del sodalizio per permettere a tutti di rimanere aggiornati su quanto accade nella frazione alle porte di Agnone”. L’annuncio porta la firma di Antonio Massanisso, neo presidente del sodalizio. “Inoltre – spiega sempre Massanisso – abbiamo deciso di realizzare il progetto ‘Colle-Working’, uno spazio di co-working nel centro sociale ‘Il Colle’. L’idea è stata sviluppata da cinque giovani del posto con il sostegno del Comune di Agnone. L’obiettivo è quello di frenare il fenomeno dello spopolamento dando la possibilità di lavorare da remoto. In estrema sintesi – conclude Massanisso – la struttura, situata in via San Giuseppe, prima dell’estate sarà dotata di una rete internet e postazioni di lavoro. Il progetto è stato illustrato dalla rubrica ‘Il settimanale’, a cura del Tg3 nazionale, il 30 aprile scorso, come esempio di contrasto allo spopolamento”.

