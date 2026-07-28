Il Cardinale Zuppi a Trivento difende le aree interne. Monaco: «Un giorno di grazia e di speranza per l’intera Diocesi»

«Oggi ho avuto il piacere di partecipare in qualità di Sindaco di Rosello, Comune appartenente alla Diocesi di Trivento, e di Consigliere regionale dell'Abruzzo, ai solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Nazario, Celso e Vittore. Un momento…

«Oggi ho avuto il piacere di partecipare in qualità di Sindaco di Rosello, Comune appartenente alla Diocesi di Trivento, e di Consigliere regionale dell’Abruzzo, ai solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Nazario, Celso e Vittore. Un momento di straordinaria intensità e comunione, inserito nel percorso celebrativo del Tricentenario della dedicazione della Cattedrale».

Così Alessio Monaco, che insieme agli altri sindaci della diocesi ha presenziato alle celebrazioni religiose in cattedrale.

«È stato un bel momento di comunità per la nostra Diocesi, vissuto alla presenza dei Sindaci del territorio, delle autorità civili, militari e religiose, e di tanti cittadini che hanno preso parte con devozione anche alla successiva e partecipata processione. – continua Monaco – Particolarmente toccanti e significative sono state le parole pronunciate durante l’omelia dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, giunto a Trivento accanto al nostro Vescovo S.E. Mons. Camillo Cibotti. Il Cardinale ha lanciato un forte richiamo all’importanza delle aree interne e all’invito alla resilienza: le aree interne non possono morire perché è lì che affondano le nostre radici».

Molto profondo anche il suo passaggio sul senso del vivere comune: «Siamo fatti per vivere insieme, senza comunità siamo solo individui». «Certo, stare insieme a volte è difficile, ma è l’unica strada per costruire davvero il bene comune. – commenta Monaco – Non sono mancati infine i richiami accorati alla pace nel mondo e all’amore reciproco. Un bellissimo momento di fede e di aggregazione, ma anche un’importante occasione di attenzione e vicinanza verso i territori delle aree interne dell’Abruzzo e del Molise».