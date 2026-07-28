Vigili del fuoco: il capo del Corpo nazionale a Campobasso per l’intitolazione dell’aula didattica all’ingegner Felice Di Pardo

Il giorno 30 luglio il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Eros Mannino, sarà in visita presso il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso secondo il seguente programma:
1. Campobasso – Sede Centrale in Via Sant’Antonio dei Lazzari, 5/A
Cerimonia: Intitolazione dell’aula didattica alla memoria dell’Ing. Felice Di Pardo, già Direttore Regionale VVF del Molise.
Orario d’ingresso: Entro le ore 10:30.
2. Termoli – Distaccamento dei VVF di Termoli
Cerimonia: Firma dell’accordo tra Il Dipartimento dei Vigli del Fuoco ed Autostrade per l’Italia S.p.A. per la realizzazione e la cessione in uso gratuito della nuova sede del Distaccamento VVF di Termoli.
Orario d’ingresso: Entro le ore 15.