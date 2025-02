Le erbe spontanee sì, la selvaggina no: il Wwf lancia l’evento “Cucina selvatica”

Il primo appuntamento è per l’8 marzo, dalle 15:30 alle 18:00 nelle sale del Museo universitario, a Chieti. WWF Chieti-Pescara e Museo organizzano un corso, riservato agli adulti, per conoscere i segreti delle erbe spontanee. “Cucina selvatica”, questo l’accattivante titolo scelto per l’iniziativa, prevede quattro appuntamenti in Museo (sabato 8 presentazione del corso e primo incontro, e poi ancora 15 e 29 marzo e il gran finale il 18 maggio) inframezzati da due escursioni “sul campo”, il 6 aprile e il 4 maggio. Complessivamente saranno venti ore di corso, al termine delle quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Insegnanti saranno due esperti del WWF Chieti-Pescara, Maria Peroni e Luciano Schiazza.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi potranno essere ammessi soltanto venti corsisti. È dunque necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo chietipescara@wwf.it entro il 5 marzo prossimo.

Sarà data preferenza ai soci WWF (ma sarà possibile iscriversi all’associazione anche in occasione del primo incontro), e farà fede l’ordine di arrivo delle mail. I venti ammessi riceveranno un messaggio di posta elettronica di conferma.

Al primo incontro parteciperanno la presidente del WWF Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco e il direttore del Museo universitario, professor Ruggero D’Anastasio, per un saluto istituzionale ai corsisti.