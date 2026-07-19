Incendi a Ferrazzano e Tufara: evacuate precauzionalmente alcune abitazioni

Dalle 11,30 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con una autopompaserbatoio e modulo antincendio è in supporto un'auto botte e un altro modulo antincendio sta lavorando su un incendio vegetazione a Ferrazzano (CB). L'intervento…

Dalle 11,30 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con una autopompaserbatoio e modulo antincendio è in supporto un’auto botte e un altro modulo antincendio sta lavorando su un incendio vegetazione a Ferrazzano (CB). L’intervento è ancora in corso con il supporto di un elicottero dal reparto volo di Salerno.

Poco dopo le ore 13 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano e una squadra del Comando di Campobasso è intervenuta con due mezzi e due moduli antincendio a Tufara per un incendio vegetazione alle porte del paese. Evacuate precauzionalmente alcune abitazioni vicine ai fronti di fiamma.