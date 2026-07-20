Cultura e aree interne, sindaci abruzzesi e molisani a confronto con l’Università e il senatore Fina

Una nuova iniziativa della Scuola dei Piccoli Comuni (SPICCO). Oggi 20 luglio a Castiglione Messer Marino con inizio alle ore 14,30 si aprirà l’incontro pubblico “Una cultura per il territorio”. Prenderanno la parola i sindaci delle aree interne, ricercatori e professori universitari impegnati per per tenere vivi i territori marginalizzati. In questi anni Castiglione è stato teatro di attività che hanno dato un impulso ai processi di rinascita dei paesi delle aree interne, in particolare di quelli appenninici, sia tramite la Scuola dei piccoli comuni diretta dal prof. Rossano Pazzagli, sia con l’esperienza di ricerca del dottorato comunale condotto da Carlo D’Angelo sulla base di una convenzione con l’Università del Molise.

L’incontro di lunedì 20 luglio sarà aperto dalla sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma, del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e del presidente dell’associazione Scuola dei piccoli Comuni, Nicholas Tomeo. Poi le relazioni introduttive di Pazzagli e D’Angelo, seguite da unatavola rotonda moderata dalla giornalista Licia Caprara, conduttrice del programma Dentro di Rete 8, alla quale parteciperanno i sindaci di Opi, Antonio Di Santo, di Castel del Giudice, Lino Gentile, di Casacalenda Sabrina Lallitto, di Tollo, Angelo Radica, di Gagliano Aterno, Luca Santilli. E l’assessora alla cultura di Bomba (CH), Marinella Fioriti. Conclusioni di Vincenzo Santoro, responsabile del dipartimento cultura, turismo, agricoltura di ANCI nazionale, e del senatore della Repubblica Michele Fina.

La giornata proseguirà con la visita guidata del centro storico e della grotta di Castiglione e con un apericena. Alle 21,30 la presentazione del libro Imparare la montagna. Studi ed esperienze per la sostenibilità, pubblicato da Aracne e curato da Marco Marchetti, Daniela Tonti e Rossano Pazzagli. Pazzagli dialogherà con Sara Franceschelli e Laura Porfilio, consigliere comunali rispettivamente di Castiglione e Colledimezzo. All’intera iniziativa prenderanno parte anche gli allievi del master universitario di Unimol in Governance e sostenibilità per le montagne italiane.

Per ulteriori informazioni e contatti è possibile visitare il sito, www.scuolapiccolicomuni.it, o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.