Violenza sulle donne: il generale Feroce ad Avezzano per l’inaugurazione di “Una stanza tutta per sé “

Domani mattina, alle ore 11, presso la Compagnia Carabinieri di Avezzano (via G. Fontana) avrà luogo la cerimonia di inaugurazione di “Una stanza tutta per sé “: un luogo pensato specificamente per accogliere le donne vittime di violenza domestica e di genere, per metterle a proprio agio nel raccogliere la denuncia.

Questo importante evento è il frutto di una collaborazione che si protrae da oltre cinque anni tra il Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila ed il Soroptimist International Club di L’Aquila. Saranno presenti il Prefetto della Provincia dell’Aquila, il Sindaco di Avezzano, il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, diverse autorità civili, militari e religiose ed i rappresentanti della Magistratura.

